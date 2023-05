Allarme oculisti | ' selfie al sole possono scottare gli occhi'

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Ogni giorno nel mondo "vengono scattati 93 milioni di. Ma fissare direttamente il, anche per pochi secondi, in spiaggia o in montagna, alla ricerca dell'inquadratura perfetta acchiappa-like, può creare un danno fototermico alla retina". La può...

Fissare direttamente il sole , anche per pochi secondi, alla ricerca dell'inquadratura perfetta per scattarsi un selfie può creare un danno , anche irreversibile, alla retina come quando si osserva un'...Le regole per proteggere gli occhi e per cogliere i primi segnali d'. Gli occhi vanno sempre ... È fondamentale, a detta degli, scegliere il potere filtrante in base alle attività che si ...Lo spiegano glidella Siso, Società italiana di scienze oftalmologiche, lanciando un monito ispirato a due casi descritti di recente sul 'Journal of Medical Case Reports'. Episodi che ...

"Selfie al sole possono scottare gli occhi", l'allarme degli oculisti Adnkronos

Fissare direttamente il sole, ..."Prima di tutto la base - dichiara Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica Italiana-SOI - la visita oculistica oggi è cambiata, non possiamo avere più un modello riferito agli anni '60 ...