Allarme acqua potabile in Lombardia Cosa sta succedendo

(Di venerdì 19 maggio 2023) C’è uninlegato al consumo di. Non più per la siccità, con gli eventi climatici che si sono anzi invertiti rispetto al 2022 inondando letteralmente la pianura padana e in particolare l’Emilia Romagna, quanto per le sostanze presenti nelle acque destinate al consumo umano. Dove sono stati registrati notevoli livelli di Pfas (composti poli e perfluoroalchilici), sostanze chimiche artificiali, altamente persistenti e associate a numerosi problemi per la salute, tra cui alcune forme tumorali. Lo sostiene Greenpeace Italia, lanciando undopo i risultati di una indagine condotta dall’unità investigativa dell’associazione con numerose richieste di accesso agli atti (Foia) indirizzate a tutte le Ats e agli enti gestori delle acque potabili lombarde. Vediamo in dettaglio quale è la situazione.

Nelle immagini trasmesse, appunto, da Ravenna, l'inviato in collegamento ha fatto vedere l'esterno di un centro commerciale completamente allagato, non nascondendo 'Si teme che l'a breve possa ...L'dei sindaci Ci sono sindaci che però hanno già iniziato a pensare al peggio, come quello ... ma nella pianura tra le province di Cuneo e Torino, finita sotto l'nel 2016 per l'...... ha messo immediatamente in funzione i sistemi dirapido per lo tsunami, che hanno inviato ... Le persone in mare o vicino al mare in queste aree dovrebbero allontanarsi dall', al largo ...

Lombardia, allarme di Greenpeace: "Pfas in acqua potabile" Adnkronos

Danni alle attività agricole ed alle infrastrutture rurali anche in provincia di Chieti, dove sono finiti sott’acqua ettari di vigne e campi di ... sono state compromesse e la pioggia sta creando ...“E’ mio dovere rassicurare i cittadini lombardi, turbati da una clamorosa fake news. L’acqua che esce dai rubinetti della nostra regione non presenta alcun rischio per la salute. Affermare il contrari ...