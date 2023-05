Alito cattivo? Alla base | spesso | un’alimentazione poco bilanciata ma anche una scarsa igiene orale o abitudini come il fumo Cosa fare? Ecco i consigli dell’esperta

Leggi su iodonna

(Di venerdì 19 maggio 2023) È un disturbo comune maestremamente fastidioso, causa di disagio nelle relazioni sociali. Parliamo disi, ovvero l’emissione di fiato conodore. Un problema che può avere molteplici cause. In questo periodo, per esempio, quando, in vista della famigerata ‘prova costume’, si tende a tagliare i carboidrati, privilegiando a tavola regimi alimentari restrittivi, l’si sembra essere decisamente in agguato.si: 7per contrastarla guarda le fotosi ...