Alfa Romeo 33 - La vita ricomincia a 40 anni

(Di venerdì 19 maggio 2023) divertente notare l'espressione sorpresa di chi apprende che la 33 è l'più venduta di sempre. Non la Giulia Super, o la GT, proprio la 33, con 989.234 unità immatricolate fra il 1983 e il '94. Il fatto è che la storia del Biscione è costellata di icone del design e dello sport. E poi ci sono i modelli considerati, diciamo così, ordinari che la storia l'hanno fatta più con i numeri che con la libidine. Questo mese la prima serie della bestseller compie 40e andrebbe festeggiata come merita. La 33 è stata una berlina quattro porte dalla carriera longeva e proficua, che ha saputo evolversi senza smarrire la sua identità. E questo nonostante fosse "figlia" di Pomigliano d'Arco come l'sud (seconda per vendite nella hit parade), della quale fortunatamente non ...