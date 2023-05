Alessandro Siani compra “Mare Fuori” | a Natale sarà a teatro

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Novità in arrivo per i fan della seria tv “”.ha acquistato i diritti per potare la fiction Rai sul palcoscenico teatrale. A riporta la notizia è il settimanale Chi. Chi fa sapere che “l’attore e regista ha acquisito, insieme con un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.