Alessandro Nicoloso presenta “Viaggiando mi sento a casa” il 31 maggio a Milano

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 19 maggio 2023)– “mi” (Società Editrice Romana) è il secondo libro di. Si tratta di una raccolta di emozioni, ricordi, aneddoti, luoghi, ma anche musica, profumi, sapori, istantanee da mettere nella valigia dell’anima e portare con sé per sempre. In questo libro, diviso in brevi capitoli da assaporare “uno tira l’altro”, il viaggio è reale e concreto ma anche immaginato e sognato. “mi” è sfogliare a cuore aperto la cartina del mondo e fissare delle puntine sui luoghi visitati e su quelli che lo saranno, perché il viaggio non è solo la meta ma anche (o forse soprattutto?) la sua preparazione. Come racconta, viaggiare è ...