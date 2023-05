Alessandro Gozzoli trovato morto nel letto con mani e piedi legati | fermato a Wembley il secondo sospetto omicida

(Di venerdì 19 maggio 2023) Arrestato dalla Polizia inglese a, in Inghilterra , ilindagato per l'omicidio di, il 41enne di Bazzano, nel bolognese,sul suo, cone ...

Arrestato dalla Polizia inglese a Wembley , in Inghilterra , il secondo indagato per l'omicidio di, il 41enne di Bazzano, nel bolognese, trovato morto sul suo letto , con mani e piedi legati, a Casinalbo, nel modenese, lo scorso 10 marzo. Chi è stato fermato Si tratta di un ...Arrestato dalla Polizia inglese a Wembley, in Inghilterra, il secondo indagato per l'omicidio di, il 41enne di Bazzano, nel bolognese, trovato morto sul suo letto, con mani e piedi legati, a Casinalbo, nel modenese, lo scorso 10 marzo. Si tratta di un 21enne rumeno, dopo che ...... emesso il 14 aprile dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta di questa Procura della Repubblica in relazione all'omicidio del 41enneil cui ...

Alessandro Gozzoli morto legato in casa: l'indagato non risponde nell'interrogatorio il Resto del Carlino

Arrestato a Wembley, nel zona a ovest di Londra, il secondo indagato per l’omicidio di Alessandro Gozzoli, il 41enne trovato morto nel suo appartamento a Casinalbo di Formigine (Modena) lo scorso 10 ...Scatta il secondo arresto per l'omicidio di Alessandro Gozzoli, il 41enne trovato senza vita nella sua casa di Casinalbo di Formigine (Modena) con mani e piedi legati il 10 marzo scorso. Oggi, 19 ...