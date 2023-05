Alessandro Gozzoli | morto legato in casa | c’è un arresto

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 maggio 2023) In manette a Wembley un secondo presunto killer, già avviate procedure per estradizione E’ stato arrestato oggi a Wembley dalla polizia inglese un 21enne, accusato dell’omicidio di. Il corpo del 41enne venne trovato il 10 marzo scorso nella camera da letto della suadi Formigine nel modenese con le mani e i piedi legati. L’del cittadino romeno è avvenuto in esecuzione del mandato d’internazionale, emesso il 14 aprile dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena. Il 21enne sarebbe gravemente indiziato, in concorso con un altro connazionale, arrestato in Romania il 24 aprile scorso e consegnato all’Italia il successivo 17 maggio, dei delitti di omicidio volontario, rapina aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento in pregiudizio di ...