Alessandro Cecchi Paone | la verità sul suo ritiro e retroscena | “Simone in terapia semi intensiva | era collassato”

(Di venerdì 19 maggio 2023)ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi in coppia con il compagnoAntolini e così ha deciso di concluderla. Questo perché, ancor prima deldiper problemi di salute, l’idea di far “scoppiare” (nel gioco) la loro coppia proprio non era andata giù a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tanti si sono dovuti ritirare per problemi di salute (Marco Predolin, Claudia Motta, Fiore Argento, Simone Antolini, seguito a ruota dalla sua dolce metàPaone). Due soli sono stati ...Paone e Simone Antolini si sono ritirati da L' Isola dei Famosi dopo 24 giorni, anche se il giovane aveva abbandonato Playa Tosta qualche giorno prima a causa di problemi fisici. ...... il primo vaccino per proteggere i bambini vicino all'approvazione di Alice PolitiPaone: "Voglio adottare la figlia del mio compagno per garantirle amore e certezze economiche" di ...

Alessandro Cecchi Paone: «Voglio adottare la figlia del mio compagno Simone Antolini per garantirle amore e certezze economiche» Vanity Fair Italia

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...L'emorragia di concorrenti per l'Isola dei Famosi obbliga Ilary Blasi e gli autori del programma, che hanno perso varie figure per il reality Per ...