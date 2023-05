Alessandra Demichelis | l’avvocata influencer sospesa dall’Ordine | “Uno shock | ma non mi pento di nulla”

(Di venerdì 19 maggio 2023) “È stata una batosta che non mi aspettavo, mi è stata inflitta una pena esemplare”.ha commentato così la sospensione di un anno e tre mesi per gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. In un’intervista a La Repubblica, la concorrente di Pechino Express ha annunciato battaglia contro l’ordine degli avvocati. “Non è mai successo prima, anche perché ci sono casi di colleghi accusati di aver commesso reati penali (sic), fatti ben più gravi, puniti solo con qualche mese. Hanno davvero esagerato”, ha dettotorinese, che dice di aver scoperto di avere “ben undici procedimenti disciplinari”. “Devo capire che cosa mi abbiano contestato perché se si trattasse di accuse diverse allora rischierei persino la radiazione: visto che solo per un esposto mi hanno ficcato un anno e tre mesi, e che se arrivo a 5 ...

Quegli scatti glamour, per alcuni sexy , sul profilo social sono costati una sospensione dalla professione all'avvocata, 34 anni di Torino. La pagina Instagram ' Dc Legal Show ' non era piaciuta fin dall'inizio ad alcuni colleghi che, circa un anno fa, quando era stata aperta, avevano segnalato ...non ci sta. L' avvocato torinese, sospesa dall'ordine per le foto hot sui social, torna all'attacco. 'L'Ordine si è preso due mesi di tempo per scriverle, si impegneranno a fondo.A Pechino Express ci è andata e nel frattempo è pure tornata. Ma per ora l'avvocata,nota alle cronache mondane per una personalità spiccatamente fuori dagli schemi, rischia di non poter tornare in Tribunale. Almeno non indossando la toga per i prossimi quindici ...

Sospesa l'avvocata influencer Alessandra Demichelis - Luce Luce

“È stata una batosta che non mi aspettavo, mi è stata inflitta una pena esemplare”. Alessandra Demichelis ha commentato così la sospensione di un anno e tre mesi per gli scatti pubblicati sul suo ...Quegli scatti glamour, per alcuni sexy , sul profilo social sono costati una sospensione dalla professione all’avvocata Alessandra Demichelis , 34 anni di ...