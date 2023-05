Aldo Montano all’Isola dei Famosi | avrà un compito speciale | ecco cosa farà

(Di venerdì 19 maggio 2023) I colpi di scena non mancano mai all‘Isola deie nella prossima puntata ci sarà anche lo sbarco di. Diciamo che gli autori del reality show hanno dovuto correre ai ripari a causa dei numerosi abbandoni che si sono verificati in queste settimane. Proprio per tale ragione, per movimentare un po’ il L'articolo proviene da KontroKultura.

all'Isola dei Famosi 2023: che ruolo avrà nel realityconosce qualcuno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023 Lunedì 22 maggio 2023: una nuova puntata del reality è in ...Isola dei Famosi 2023 , dopo Nikita Pelizon sbarca in Honduras anche, facendo salire a due la "quota" degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip pronti a ringalluzzire le dinamiche del reality show . Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi Isola dei ...Isola,sbarca in Honduras: 'Una sorpresa per i naufraghi'. Ma i fan si chiedono perché Cecchi Paone: 'All'Isola volevano separare me e Simone mentre lui era in terapia semi - intensiva, ...

Isola dei Famosi 2023, Aldo Montano vola in Honduras ma non sarà ... Fanpage.it

Simone Coccia Colaiuta, ex fidanzato di Stefania Pezzopane, diventa concorrente dell'Isola dei Famosi: dovrebbe sbarcare in Honduras lunedì 22 maggio.Isola dei Famosi 2023 e Grande Fratello Vip: ecco chi arriva in Honduras e per quale motivo, due ex concorrenti della Casa.