...che mi ha lasciato la commovente visita al Memoriale della Pace durante il mio viaggio in... 4) Laè il multilateralismo Un concetto integrale di sicurezza può servire a rinsaldare il ...Il presidente ucraino Volodimir Zelensky è arrivato al G7 Hiroshima in. E si prepara a incontri e confronti il giorno dopo avere incassato illibera Usa alla consegna di F16 da parte degli alleati europei. È il secondo giorno del summit che sarà allargato ...... epicentro degli allagamenti in queste ore, sono state evacuate inprecauzionale 27.775 persone ... Solidarietà dai leader del G7 Dal G7 intanti i messaggi di soliedarierà al nostro Paese ...

Al via il G7 in Giappone. Nuove misure contro chi aiuta la Russia AGI - Agenzia Italia

il via libera USA alle forniture di F-16 reclamati da Kiev. Immediato l'altolà affidato da Mosca al suo minitero degli esteri: "Colossali i rischi per l'Occidente, se l'accordo andrà in porto"."Oggi la pace diventa più vicina" ha detto Z|elensky al suo arrivo in Giappone al G7 Hiroshima. Meloni incontra Macron ...