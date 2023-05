(Di venerdì 19 maggio 2023) Si svolge oggi a, in Arabia Saudita, l'atteso vertice della, al quale partecipa per la prima volta dal 2010 il presidente siriano Bashar al, di recente reintegrato nel consesso ...

Si svolge oggi a, in Arabia Saudita, l'atteso vertice della Lega Araba, al quale partecipa per la prima volta dal 2010 il presidente siriano Bashar al Assad, di recente reintegrato nel consesso panarabo dopo ...Si tratta ama a Khartoum si continua a sparare. Il Sudan entra nel secondo mese di conflitto ... ndr) lascia il paeseterra. Il problema è che chi non ha un visto di uscita dall'Etiopia o un ......in Arabia Saudita, Ho Chi Min in Vietnam, Colombo nello Sri Lanka, Nagasaki e Osaka, San ... Martino Arpal conferma l'avviso meteo per vento di burrasca sul Levantedel Lagaccio, rubano cibo ...

Al via a Gedda il summit Lega Araba con Assad dopo 12 anni Agenzia ANSA

Si svolge oggi a Gedda, in Arabia Saudita, l'atteso vertice della Lega Araba, al quale partecipa per la prima volta dal 2010 il presidente siriano Bashar al Assad, di recente reintegrato nel consesso ...Il sito Meduza: “I servizi russi arruolano ex militanti dell’Isis”. Borrell chiede all’India di sostenere il piano di Kiev. Mosca avverte: “Non pubblicheremo il totale delle nostre armi offensive stra ...