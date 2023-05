Al Salone del Libro il nuovo romanzo western metafisico di Alessandro Baricco | Atmosfere alla Tarantino

Siamo partiti con il cuore pesante ma ci siamo detti 'chi può va' anche perché questa fiera per noi è fondamentale dato che gran partelavoro che facciano durante l'anno nasce dalla visibilità ......Spring Extreme ha debuttato aldi Bruxelles 2023 in un nuovo colore, il Blu Ardesia, che si unisce a caratteristiche inedite per l'allestimento. Si parte da elementi color rame sulle barre...Ogni giorno dalLibro di Torino, la rassegna stampa quotidiana, le notizie commentate dal direttore de La Stampa e dal vicedirettore Andrea Malaguti

Michela Murgia al Salone del Libro di Torino: «Non posso abbracciare i lettori ma ho scritto qualcosa di personale in ... Open

#ForzaRomagna. È questo il cartello esposto dalla casa editrice Homeless Book di Faenza, ospite dello stand Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione nell'Oval. (ANSA) ...Il XXXV Salone Internazionale del Libro di Torino è stato aperto con tantissimo publico e con l'inaugurazione del 18 maggio 2023, con il taglio del nastro Tricolore effettuato dal presidente del Senat ...