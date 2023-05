‘Al-Najdi | storia di un marinaio’ di Taleb Alrefai racconta un Kuwait perduto

(Di venerdì 19 maggio 2023) di Federica Pistono* La narrativa del, come quella degli altri paesi della Penisola arabica, è piuttosto recente e quasi ignota al lettore occidentale. Come altre aree del Golfo, ilha assistito a un repentino mutamento dello stile di vita, con il passaggio da una società tradizionale a una decisamente moderna e tecnologica. Con la scoperta del petrolio, la societàiana si è trasformata, abbandonando la struttura tribale e gli antichi mestieri legati alle risorse offerte dal mare, come la pesca, la raccolta delle perle e la costruzione di barche. Legato al passato marinaresco del, scrittoreiano nato nel 1958, autore di romanzi e raccolte di racconti, vincitore di diversi premi letterari. In traduzione italiana è giunto ...

...Saudi hama - a decorative headpiece historically worn by Saudi women from the Kingdom's... Whilst Saudi is known for its awe - inspiring desert, the Rub'Khali(Empty Quarter), the Kingdom has a ...... ispirato all'architettura, quella delle tribù beduine che vivono nel deserto. Sorgerà nel ... Il deserto saudita di Rub'- Khali è tra i più grandi deserti di sabbiamondo e ricopre la parte ......a forma di cubo dall'inconfondibile design mediorientale ispirato all'architettura, quello ... destinato a diventare un'icona mondiale, due poli universitari dedicatidesign e alla tecnologia, ...