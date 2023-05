Aiuti Emilia | parte la raccolta beni dalla Provincia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Avellino si fa promotrice di una rete di solidarietà a sostegno delle popolazioni dell’-Romagna colpite dai fenomeni alluvionali. Le imprese del territorio interessate alla donazione/offerta didi prima necessità possono far pervenire alladi Avellino, all’indirizzo: info@pec..avellino.it, la propria adesione e disponibilità con indicazione dei/prodotti che intendono offrire e la relativa quantità. Le proposte di donazioni/offerte didovranno pervenire entro martedì 23 maggio. Il ritiro presso le imprese donanti, il trasporto e la consegna nelle zone alluvionate sarà effettuato a cura della. “Non appena pubblicato il provvedimento, ho subito ricevuto ...

... che colpì duramente l'- Romagna, e che ha oltrepassato i 12 miliardi di euro. Al momento, ... Glida Roma L'intera Regione è uno dei principali motori della nostra economia, vale circa il 9 ...CDM MARTEDÌ CONPER L'- ROMAGNA Il Consiglio dei ministri dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell'- ......voluto dare una risposta concreta e immediata ai bisogni più urgenti della popolazione dell'... questipotranno portare conforto e un segno tangibile della solidarietà di tutta la famiglia ...

Un milione di euro stanziato da tutte le cooperative di consumatori a sostegno delle Regioni Emilia Romagna e Marche colpite dall’alluvione. Avviata anche una raccolta tra i soci e consumatori che ...“Sono nato e cresciuto nelle meravigliose terre dell'Emilia Romagna, un luogo che sta vivendo alcuni ... in questo momento difficile ed è per questo che stiamo donando per aiutare a sostenere i ...