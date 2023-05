Aggredisce la fidanzata sul bus dopo un litigio | 31enne bloccato e preso a pugni dai passeggeri

(Di venerdì 19 maggio 2023) Era salito su un bus insieme alla sua compagna, quando ha iniziato ad aggredirla nonostante la presenza degli altri, che però non hanno esitato a intervenire in difesa della donna, colpendo e bloccando l’aggressore. La vicenda, riportata da Fanpage, è avvenuta a Vicenza, a bordo di un autobus di linea: l’uomo, 31 anni, stava viaggiando sul mezzo insieme alla compagna, 48enne.una lite verbale tra i due, ilha iniziato a malmenare la donna davanti a tutti i presenti, che sono immediatamente intervenuti.attimi di caos, l’uomo è stato fermato da un giovane passeggero, che lo colpito con un pugno. A causa del disordine, l’autista del bus è stato costretto a interrompere la corsa e gli altrihanno chiamato la polizia, che è arrivata sul posto insieme all’ambulanza del ...

Un uomo di 31 anni è stato immobilizzato e fermato a bordo di un autobus dopo aver aggredito la sua compagna di 48 anni. L'episodio, ricostruito nell'edizione odierna de Il Giornale di Vicenza, risale a ieri mattina ed è avvenuto all'interno di un autobus SVT di linea. Fra i due vi è stata un'...

Incurante del fatto che fosse su un mezzo pubblico, ha aggredito violentemente la sua fidanzata, forse contando sulla presunta indifferenza degli altri e pensando così di farla franca, ma non a ... Il 31enne avrebbe messo le mani addosso alla donna, una 48enne, facendo subito scattare la reazione di altri presenti a bordo dell'autobus di ...