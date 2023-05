(Di venerdì 19 maggio 2023) "Non abbiamo ricevuto alcuna notifica diradioattiva", lo scrive l'sul suo sito spiegando di essere "in costante contatto con l'internazionale per l'energia ...

" Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenzain Europa ", scrive l'polacca, smentendo così la notizia diffusa dal capo del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Petrushev , dell'arrivo in Europa di una nube radioattiva. "Siamo in costante contatto con ..."Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenza radioattiva", lo scrive l'polacca sul suo sito spiegando di essere "in costante contatto con l'internazionale per l'energia, l'Autorità di regolamentazione nucleare ucraina (Snriu)" e di aver ...Ma a smentire le sue parole è l'polacca: 'Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenza radioattiva', si legge sul suo sito, dove l'ente spiega di essere 'in costante contatto con ...

Agenzia atomica polacca, nessuna emergenza in Europa - Europa Agenzia ANSA

Nessun'emergenza, dunque. In Polonia, la situazione è sotto controllo: non è stata registrato nessun aumento dei livelli radioattivi e lo stesso vale anche per l'Europa . "I picchi osservati negli ...Mosca annuncia di aver bombardato e distrutto un deposito di munizioni all'uranio impoverito e che una nube radioattiva si starebbe dirigendo verso l'Europa, ma la notizia per ora viene smentita.