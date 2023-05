AEW | Impossibile competere con la NBA | secondo peggior dato di ascolti dell’anno per Dynamite

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 maggio 2023) Settimana importante in casa AEW con l’annuncio di un nuovo show a partire da giugno che andrà in onda il sabato e si chiamerà Collision, ma nonostante l’interesse suscitato da questa notizia e una buona puntata tra segmenti e match, glitv di questo mercoledì sono scesi ancora inevitabilmente visto l’inizio delle finali di Conference della NBA. Male il confronto con l’anno scorsoShowbuzz Daily la puntata didi questa settimana ha registrato in media 814.000 spettatori, in ribasso di circa il 7% rispetto agli 877000 della scorsa settimana. Maggiore il calo dei ratings passati in sette giorni da 0.32 a 0.28, un ribasso del 12,5%.ha chiaramente sofferto la concorrenza di gara-1 delle Eastern Conference Finals tra Boston Celtics e Miami Heat che ha raccolto quasi 6 milioni ...