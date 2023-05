AEW | Bryan Danielson sarà nel team creativo di Collision

(Di venerdì 19 maggio 2023)contribuirà alla creatività del nuovo show della AEW:. A riferirlo è Fightful che cita fonti interne alla AEW che sarebbero molto vicine alla situazione.aveva già dato una mano in questa veste durante la sua carriera in WWE, soprattutto quando era stato lasciato fuori negli ultimi mesi della sua esperienza. I wrestler che hanno lavorato con lui in quel periodo hanno detto grandi cose. Non si tratta però dell’unico wrestler che si occupa della creatività della AEW. Tony Khan, Pat Buck, Will Washington, Sonjay Dutt e QT Marshall formano ilche si occupa di gran parte della realizzazione degli show, con Marshall e Dutt che contribuiscono in modo significativo. Jerry Lynn, Dean Malenko e Christopher Daniels forniscono spesso contributi creativi. Come ...

AEW: Una Jamie Hayter malconcia metterà comunque il suo AEW Women’s Title in palio a Double or Nothi... Zona Wrestling

Bryan Danielson contribuirà alla creatività del nuovo show della AEW: Collision. A riferirlo è Fightful che cita fonti interne alla AEW che sarebbero molto vicine alla situazione. Danielson aveva già ...A major star will be helping out with the AEW Collision brand behind the scenes. Sean Ross Sapp at Fightful Select is reporting that Bryan Danielson will be helping out with creative for AEW Collision ...