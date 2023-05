Aeroporto di Capodichino | nuovo volo bisettimanale Napoli-Belgrado

Non è un caso che l'diha chiuso il 2022 confermandosi come lo scalo più in crescita d'Europa . Quest'anno anche il Calcio Napoli ha rivestito un ruolo determinante nel ...... bisogna aspettare pochi mesi ancora perché c'è l'ampliamento in atto dell'Costa d'Amalfi - Salerno, quindi ci saranno dirottamenti importanti per quanto riguarda l'di, mentre si aspetta l'imbarco, i passeggeri avranno la sensazione di stare su una marina. Seconda puntata di Art Gate , la rassegna di piccole esposizioni che il museo di Capodimonte ...

Aeroporto di Capodichino, nuovo volo bisettimanale Napoli ... Il Denaro

Aeroporti di Napoli e Salerno Inaugurato oggi il nuovo volo bisettimanale Napoli-Belgrado operato da Air Serbia, che decolla per la prima volta dall’aeroporto di Napoli.da Aeroporto di Capodichino a Molo Beverello fino alle ore 2,00 di lunedì 22 maggio Ascensori: aperti fino alle ore 14,00 Parcheggi: Argento, Brin, Chiaiano, Colli Aminei e Frullone aperti fino alle ...