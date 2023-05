Addio al richiamo del vaccino contro l’influenza

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ottime notizie dagli Stati Uniti, dove il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) ha ufficialmente annunciato di avere avviato il processo di sperimentazione di ununiversalea base mRNA. Influenza stagionale: che cosa è e i suoi sintomi– secondo il Ministero della Salute – è una malattia che colpisce le vie aeree come il naso, la gola e i polmoni. Una malattia che ha il picco di casi (in Italia) tra l’autunno e l’inverno. I suoi sintomi possono includere la febbre alta, tosse e dolori muscolari. Altri sintomi comuni al: Mal di testa Brividi Inappetenza Mal di gola Affaticamento Nausea Vomito Diarrea I tempi di guarigione possono variare da una settimana a dieci giorni ma dipende sempre dai soggetti ...

Il nuovo vaccino proteggerà dall'influenza causata da 20 ceppi di virus, senza più richiamo annuale. I primi risultati sono incoraggianti ...