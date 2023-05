Adamo Omada Design | L' e - commerce per noi è stata una vera e propria svolta

(Di venerdì 19 maggio 2023) "L'e -per noi èuna, la pandemia non c'entra perché era un passaggio doveroso ma fino a 4 - 5 anni fa era completamente sconosciuto il commercio online mentre ...

A sottolinearlo è stato Alessio, amministratore delegato diDesign, raccontando la storia della impresa di famiglia nel corso de "Le Giornate del made in Italy digitale" svoltosi ...... e moderata da Lavinia Spingardi , a cui hanno preso parte tre aziende cresciute grazie al Made in Italy e all'online:, rappresentata dall'Ad Alessio; Cear Ceramiche , con Anna Romano; ...... e moderata da Lavinia Spingardi , a cui hanno preso parte tre aziende cresciute grazie al Made in Italy e all'online:, rappresentata dall'Ad Alessio; Cear Ceramiche , con Anna Romano; ...

Adamo (Omada Design): "L'e-commerce per noi è stata una vera e ... TheSoundcheck

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...