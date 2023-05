Acquisti di prodotti biologici in frenata

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Il calo dei consumi di alimenti bio che ha caratterizzato il biennio 2021-2022 a livello nazionale rappresenta un campanello d’allarme per un comparto che da anni aveva fatto registrare una crescita costante sia per quanto riguarda le superfici coltivate che per il posizionamento di mercato”: Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato in questi termini la recente nota di approfondimento diffusa da Ismea circa il trend dell’agricoltura biologica nel nostro paese. Secondo quanto riferisce l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Agroalimentare, al calo di consumi del 4,6% del 2021 si è aggiunto un dato altrettanto preoccupante relativo allo scorso anno. Nel 2022, infatti, il fatturato globale del comparto è aumentato solo dello 0,5%, il che rappresenta un dato negativo in un contesto inflazionario in cui i prezzi dei ...