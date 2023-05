Acqua e fango si sono portati via tutto | la nostra casa | gli animali | i ricordi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tra gli abitanti di Selva Malvezzi, una delle località più colpite dalla rottura dell'argine dell'Idice nel Bolognese. La solidarietà è palpabile, come la disperazione: "Era già successo nel 2019, ma la cosa peggiore non è l'abitazione distrutta,i pezzi di vita perduta"

C'è ancora, invece, lungo la viabilità secondaria delle province di Forlì - Cesena e Ravenna. Stamattina il Comune di Ravenna ha disposto l'evacuazione totale e immediata di alcune ...... spalmati negli ultimi quattro giorni per il ripristino di sedi stradali dae alberi, prosciugamento di cantine e altri locali allagati e altre azioni di soccorso per disagi vari della ......risultano irraggiungibili con problemi per la consegna del latte munto ma anche per garantire... con danni al momento incalcolabili in attesa del deflusso delle acque e del. Il settore più ...

Fano, strade invase da acqua e fango, franano le colline. E la Flaminia diventa un fiume corriereadriatico.it

Si iniziano a contare i danni al patrimonio culturale dovuti all’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito la regione dell'Emilia Romagna.BOLOGNA (ITALPRESS) – Il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna continua ad aggravarsi: sale a 14 il numero ...