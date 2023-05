(Di venerdì 19 maggio 2023) I militari della Stazione dei carabinieri di Cantù (Como), hanno arrestato, in base a un'ordinanza di arresti, unincensurato per violenza sessuale continuata nei confronti di una ...

I militari della Stazione dei carabinieri di Cantù (Como), hanno arrestato, in base a un'ordinanza di arresti domiciliari, un 66enne incensurato per violenza sessuale continuata nei confronti di una ragazza di 21 anni La misura cautelare è stata decisa dopo le indagini dei militari in seguito alla querela presentata dalla vittima. I carabinieri hanno raccolto numerose testimonianze

Abusa di una ragazza nel Comasco, 66enne ai domiciliari Agenzia ANSA

