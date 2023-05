Abate | “Giuntoli vive da me | posso darvi una notizia certa sul suo futuro”

... presidente del Sandrocalcio a 5: 'Spalletti È un dispiacere discutere di queste cose a 10 giorni dallo scudetto vinto. Sia le vicende di Spalletti che dimi riguardano personalmente.L'di Certaldo non è che l'abbia presa benissimo. Chi è Giulietta e chi Romeo non lo sapremo ... Per la cronaca, e per la storia, da Napoli potrebbe andarsene persino Cristiano, l'Indiana ...... presidente del Sandrocalcio a 5: 'Spalletti È un dispiacere discutere di queste cose a 10 giorni dallo scudetto vinto. Sia le vicende di Spalletti che dimi riguardano personalmente.

Abate: "Giuntoli vive in casa mia, non ha ancora disdetto il contratto ... CalcioNapoli24

Il proprietario dell'appartamento dove vive Cristiano Giuntoli ha svelato un'indiscrezione indicativa sul futuro del direttore sportivo che piace alla Juve.A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Massimo Abate, presidente del Sandro Abate calcio a 5: “Spalletti È un dispiacere discutere di queste cose a 10 giorni dallo ...