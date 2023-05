Abarth Metaverse Store ti porta nel mondo dello Scorpione elettrico

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Già disponibile per i clienti italiani e presto per quelli francesi, l’è uno showroom interattivo alimentato dal metaverso che offre un’esperienza di brand unica e coinvolgente, basata sui valori di divertimento e innovazione di. Neli clienti potranno conoscere da vicino l’intera gamma500e e scoprirla in tutte le versioni e colori disponibili. Per accedervi basta un semplice click sul sito dida qualsiasi dispositivo, senza bisogno di attrezzature specifiche (cuffie VR, avatar o hardware specializzato) o competenze tecniche. L’fa rivivere la guida adrenalinica della Nuova...