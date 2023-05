“A un passo dalle stelle” l’installazione site specific di Pamela Ferri a Roma

... Dedon e Tribù, utilizzando tessutinuance naturali abbinati in armonia con i dettagli in ... che segna il primoverso quell'impegno che ci siamo assunti nei confronti di una nautica sempre ...... alle notti dedicate ai desideri e ai panorami mozzafiato che si aprono a ognie si perdono ... È uno spettacolo unico, suggestivo e magico, quello portato in scenalucciole, che non si può ...... o il 15 settembre 2022, nelle Marche settentrionali, a non molta distanzazone colpite in questo momento. Lì ci furono picchi di 90 millimetri all'ora fino a punte eccezionali di oltre 400 ...

Under 13 si ferma a un passo dalle finali nazionali Padova Calcio

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti è a un passo dalla finale del tabellone 3 nei playoff di Serie B. Questa sera la squadra di coach Sandro Dell’Agnello, avanti nella serie contro Sant’Antimo 2-0 dopo ...Il tutto per altro, contro una squadra proveniente proprio dal Girone B: ovvero quello che l’Entella è stato a un passo dal vincere già durante la stagione regolare. Una doppia beffa, che rischia di ...