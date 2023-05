A proposito della morte e lo spirito cristiano La riflessione di Ciccarelli

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 maggio 2023) È da qualche settimana che il mondocultura italiana ha appreso con sconcerto la notiziamalattia di Michela Murgia, scrittrice e nota critica letteraria, e ha colpito indubbiamente la serenità e il coraggio con cui lei ha sentito il bisogno di comunicarlo a tanti suoi lettori e ammiratori nell’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo. Si capisce il bisogno di condividere con gli altri la propria vita, magari anche i momenti più drammatici. Non tutti ce la fanno e le reazioni sono diverse, poiché il dolore è un elemento personalissimo e non è mai facile gestirlo o trasformarlo in qualcosa d’altro. Murgia ha provato ad elaborarlo pensando con soddisfazione alla vita piena che ha vissuto e se ci dà pace l’idea di dover lasciare questo mondo senza rimorsi, è facile immaginare una simile sensazione anche per chi muore senza rimpianti. Al di là ...