A processo 8 persone per la tragedia del Mottarone | 14 le vittime La Procura ha chiuso le indagini

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ladi Verbania hal’inchiesta in vista della richiesta diper 8 indagati per ladel, in cui due anni fa morirono 14. Destinatari dell’avviso di conclusione, oltre alle due società, sono Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del, Enrico Perocchio, direttore d’esercizio, Gabriele Tadini, capo servizio, e, per Leitner, incaricata della manutenzione, Anton Seeber, presidente del CdA, Martin Leitner, consigliere delegato e Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. Si va verso l’archiviazione per 6 tecnici esterni la cui posizione è stata stralciata. Le, condotte dai carabinieri, sono state coordinate daltore di Verbania Olimpia ...

A due anni dalla tragedia del Mottarone, in cui morirono 14, la Procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta in vista della richiesta diper 8 indagati. Lo scrive l'Ansa. Destinatari dell'avviso di conclusione indagini, oltre alle due società, ...

A due anni dalla tragedia del Mottarone, in cui morirono 14 persone, la Procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta in vista della richiesta di processo per 8 indagati. Lo scrive l'Ansa. Destinatari del ...