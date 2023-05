A Piateda una giornata per sensibilizzare i bambini sull’educazione alimentare e la valorizzazione dei prodotti del territorio

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’appuntamento, tenutosi giovedì 18 maggio alla Scuola Primaria di, è stato organizzato dal Comune, in collaborazione con Melavì Società Agricola Cooperativa, Coldiretti Sondrio e Sodexo Italia Giovedì 18 maggio, all’interno del refettorio della Scuola Primaria di(So) si è tenuto l’appuntamento “Una merenda sana”, pere famiglie sul tema dell’educazionee sulladella produzione e della ricchezza del. L’incontro è stato realizzato dal Comune in collaborazione con Melavì Società Agricola Cooperativa, Coldiretti Sondrio e Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi. Melavì, azienda agricola locale, insieme a Coldiretti Sondrio e Sodexo, ha ...

Nel salto triplo 25° Nicolò Esposito (CO) con la misura di 11,42 metri. Campionato ... Nel lancio del giavellotto 10° posto per la junior valchiavennasca Elena Galli (Bracco Atletica) con......juniores e ha ancora ostacoli leggermente più bassi (1 metro) " spiega il dirigente del CO... "Quello del record provinciale poteva sembrareformalità per un atleta del livello di Daniele, .... Nei RAGAZZI, sulla stessa gara, vittoria per Alessandro Barlascini (GS Csi Morbegno). ... Nella gara di resistenza, sparo di partenza e subitocoppia a condurre, con Matilde Paggi, ...

A Piateda una giornata per sensibilizzare i bambini sull'educazione ... Alta Rezia News

“Daniele Lanzini, atleta del Centro Olimpia Piateda Pneumatici Valtellina OilService ... “Quello del record provinciale poteva sembrare una formalità per un atleta del livello di Daniele, ma è un ...Il Campionato Regionale Assoluto maschile di Società su pista a Saronno (Varese) scatta subito con un nuovo limite italiano. Nella rassegna organizzata dall’OSA Saronno Libertas la gara d’apertura, i ...