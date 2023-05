A Maggio la vigna si anima!

(Di venerdì 19 maggio 2023)è il mese in cui nelle vigne si inizia il lavoro di gestione delle chiome. Tre fattori sono determinanti per capire che è giunto il momento di prendersi cura delle piante: il raggiungimento di determinate temperature medie, la crescita dei nuovi germogli ormai superiore a determinate lunghezze, che a questo punto sono solitamenteri di 20 cm, e infine l’arrivo delle piogge primaverili, che in questo periodo determinano ore di bagnatura e aumento dell’umidità. Tante le pratiche agronomiche da attuare in questa fase dell’anno, a partire dalla scacchiatura e dalla scelta dei germogli. Si tratta di asportare i germogli non ideali, nati dal capo a frutto scelto l’anno precedente, per favorire lo sviluppo di quelli fruttiferi. Nella scacchiatura si tolgono i secondi e i possibili terzi germogli che fuoriescono dallo stesso nodo e solitamente ...

...- piazzale di Porta Romana - piazza della Calza - via Romana - piazza di San Felice - via- ...- via Montebello - piazza d'Ognissanti - Borgo Ognissanti - piazza Goldoni - via dellaNuova - ...... in alcune zone è caduta in 36 ore più pioggia della media dell'intero mese di. Leggi anche '... ha dichiarato Benedetto, CEO di Ferrari. 'Abbiamo voluto dare una risposta concreta e ...... il 18. I soldi saranno devoluti a favore dell'Agenzia per la sciurezza territoriale ela Protezione Civile aderendo alla raccolta fondi. Gli altri dettagli li fornisce Benedetto, CEO ...

Il Premio Vigna d'argento torna a Milano: appuntamento il 19 ... IL GIORNO

Domenica 21 maggio torna la Deejay Ten, la corsa non competitiva su due percorsi rispettivamente di 5 e 10 chilometri organizzata da Radio Deejay. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa è stata ...GROTTAMMARE – Un posto magico, i vini delle Marche e le prove sensoriali di Giochi a Tavola sono la ricetta del successo per la serata del 19 maggio all’ Osteria dell’Arancio, penultimo appuntamento d ...