A Glasgow censurata una pubblicità col David di Michelangelo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Unadi un ristorante italiano raffigurante la statua deldidestinata alla metropolitana diè statain quanto inappropriata per via della sua nudità. Il ...

Una pubblicità di un ristorante italiano raffigurante la statua del David di Michelangelo destinata alla metropolitana diè statain quanto inappropriata per via della sua nudità. Il cartellone doveva promuovere il locale 'Barolo' della città scozzese appartenente al gruppo Drg ma non rispettava i ...La versione approvata e finita infine sui mezzi pubblici diraffigura il David di Michelangelo dalla vita in su. Insomma, anche uno dei monumenti più celebri e fotografati di tutto il mondo, ...La pubblicità riguardava il ristorante Barolo nel centro di, che fa ...

Il David di Michelangelo fa di nuovo scandalo: a Glasgow censurata pubblicità nella metro Corriere Fiorentino

Una pubblicità di un ristorante italiano raffigurante la statua del David di Michelangelo destinata alla metropolitana di Glasgow è stata censurata in quanto inappropriata per via della sua nudità. (A ...In Scozia è stata censurata la statua del David di Michelangelo, importante opera rinascimentale famosa in tutto il mondo ...