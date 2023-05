A Genova si può stare 5 minuti a tu per tu con Van Gogh | la mostra da non perdere

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Cinquecon Van” è il titolo dell’esperienza che Palazzo Ducale apropone ai visitatori. La possibilità dida soli con un capolavoro. Quest’anno tocca a questo quadro. Ecco tutti i dettagli. Nella foto, Vincent Van, Paesaggio con covoni e luna nascente 1889 Olio su tela, cm 72×91,3© Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands Prima era stata la volta di Monet. Il padre dell’Impressionismo era riuscito in un’impresa bellissima: portare migliaia di persone a vedere un solo quadro. Oggi tocca a Vincent Van. E già si prevedono lunghe file. Stiamo parlando dell’idea vincente che è venuta Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura die Arthemisia. Un format innovativo quanto semplice. Cinquecon Van ...

...stazioni delle Cinque Terre per l'eccessivo flusso turistico in provincia di La Spezia None ...Più sicurezza stazioni CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente La cultura finanziaria a...... AMIU, in collaborazione con la Cooperativa E. R. I. C. A. di Alba, promuove una Plogging ... Il plogging è un gesto rivoluzionario nella sua immediatezza eessere fatto da chiunque: nella ...... on - air dal 16 marzo scorso nelle metropolitane di Milano, Roma,e Brescia e nei 13 ...è proprio per questo che è in corso un capillare potenziamento di tutta la rete distributiva che ora...