A fuoco una fabbrica dell’area industriale | grande paura tra gli operai

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono vissuti attimi dinell’areadi Lacedonia dove si è sviluppato un incendio di vaste dimensione in un’ala dellaIrpinia Zinco, azienda specializzata nella zincatura di qualità. Immediata la chiamata ai Vigili delche sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, anche percheè a quell’ora inerano presenti diversi dipendenti. Intorno alle 14:00 l’incendio è stato domato, anche se ora si deve fare la stima dei danni che appaiono ingenti. «Ci auguriamo che non ci siano problemi per la salute dei lavoratori e criticità esterne ed ambientali per altre realtà produttive e colture»: commentra il segretario della Cgil Franco Fiordellisi. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene ...