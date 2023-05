A Cerveteri inaugurata la Stazione WiForAgri | uno strumento prezioso per l’agricoltura

(Di venerdì 19 maggio 2023)– Da oggi in poi gli agricoltori e proprietari di terreni del Comune diavranno a disposizione presso l’Azienda Agricola Biologica “Il Melograno 2013” di Via Fontana Morella 78, unopreziosissimo. È stata infattioggi una nuova, realizzata con il contributo regionale nell’ambito del progetto dal valore di oltre 90 mila euro denominato “TERRA: sviluppo Territorio Etrusco Romano” che consente alle aziende agricole biologiche e non, di avere un controllo capillare sulla propria attività, monitorando con precisione rischi climatici e fitosanitari e risparmiando su trattamenti, perdite e risorse umane. Il Sindaco Elena Gubetti ha avuto anche l’occasione con il Presidente del Biodistretto Massimiliano Mattiuzzo e il socio ...

la Stazione WiForAgri, uno strumento prezioso per l'agricoltura Da oggi in poi gli agricoltori e proprietari di terreni del Comune diavranno a disposizione presso l'...la Stazione WiForAgri, uno strumento prezioso per l'agricoltura Da oggi in poi gli agricoltori e proprietari di terreni del Comune diavranno a disposizione presso l'...

A Cerveteri inaugurata la Stazione WiForAgri, uno strumento ... BaraondaNews

Cerveteri – Da oggi in poi gli agricoltori e proprietari ... uno strumento preziosissimo. È stata infatti inaugurata oggi una nuova Stazione WiForAgri, realizzata con il contributo regionale ...Da oggi in poi gli agricoltori e proprietari di terreni del Comune di Cerveteri avranno a disposizione presso l’Azienda Agricola Biologica “Il Melograno 2013” di Via Fontana Morella 78, uno strumento ...