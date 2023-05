19 maggio 1979 | nasce Andrea Pirlo VIDEO

(Di venerdì 19 maggio 2023) Buon compleannoIl 19del. L’ex giocatore è stato uno dei centrocampisti più forti degli ultimi vent’anni e ha giocato in Serie A con le maglie di Brescia, Inter, Reggina, Milan e Juventus. Ha fatto parte anche della rosa Campione del Mondo nel 2006 segnando il primo gol degli azzurri in quella rassegna intercontinentale. Ancora tanti auguri a lui che spegne 44 candeline. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

di Giulio Chinappi Il documento qui riportato è stato pubblicato il 18dall'agenzia stampa cinese Xinhua , e analizza le strategie utilizzate dagli Stati Uniti nell'...contro l'Iran nel, ...2022 è stato convocato da Mancini. Baldanzi si ispira a Dybala. Andrey Santos è un'altra ... Diego Maradona (ha vinto la Coppa del Mondo U - 20 nel), Bebeto, Dunga, Jorginho (1983), ...Era nato a Bad Ischl il 291944. Un giorno, a 21 anni, dopo essersi iscritto all'Università ... Succede con Tinto Brass in Salon Kitty (1976) e con Alberto Bevilacqua in Le rose di Danzica ().

L'almanacco di oggi, venerdì 19 maggio: il giorno fortunato di Atatürk la Repubblica

A Biagino Limongi sarà conferita la cittadinanza onoraria dal Comune di Caselle in Pittari martedì 23 maggio alle ore 17.00 presso l'Aula Consiliare in via Pozzo. Il Consiglio comunale, su proposta ed ...19 maggio 1979: nasce Andrea Pirlo (ex centrocampista di Inter, Milan e Juve) che oggi allena il Karagumruk al 9° posto in Turchia e compie 44 anni.