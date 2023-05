19 maggio 1976 | il Liverpool vince la Coppa Uefa

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 19 maggio 2023) IllaAutunno 1975. Erano gli ultimi mesi della dittatura franchista che però ancora reprimeva il movimento operaio in Castiglia, nei Paesi Baschi e in Catalogna. E comunque, anche dopo la morte di Francisco Franco (20 novembre 1975), per alcuni mesi si registrarono ancora gravi episodi di repressione contro manifestazioni sindacali e democratiche. Ai tempi avevo 12 anni, quindi queste mie righe vanno prese con beneficio di inventario. Ma, se vado indietro nel tempo, mi vedo con mio padre andare a far visita alla nonna. Partivamo da Sampierdarena e andavamo nel quartiere del Molo, nei vicoli della città vecchia. In pratica percorrevamo, in auto o in bus, quasi completamente i 7 o 8 chilometri del porto di Genova. Se ben ricordo, a Genova era il periodo delle Linee Canguro: navi che ...