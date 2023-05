18 Maggio 2023 – Biden invita i Paesi Ue a esportare F-16 in Ucraina

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nelle ultime settimane l’amministrazioneha segnalato agli alleati europei che gli Stati Uniti consentirebbero loro dii caccia F-16 in. Si tratta di una forma di tacito invito a sostenere anche le forze aeronautiche di Kiev. Intanto, secondo il New York Times, da un esame delle stime del valore degli aiuti militari finora inviati all’ha svelato un ‘tesoretto’ di 3 miliardi di dollari, che potrà ora essere impiegato per nuovi aiuti a Kiev. Paura in Vaticano questa sera. Un uomo alla guida di un’auto ha forzato il varco di Porta Sant’Anna a forte velocità, non rispondendo all’alt delle Guardie Svizzere. “Morte agli arabi” e “bruceremo i vostri villaggi“. Questi slogan sono stati urlati alla manifestazione degli ultranazionalisti israeliani che hanno celebrato a Gerusalemme la Giornata ...