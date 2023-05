11 orologi | sotto i 10 000 euro | destinati a durare per tutta la vita

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Hai messo da parte 100nel tuo salvadanaio negli ultimi 100 mesi e ora desideri sapere quali sono i migliorii 10.000? Qualunque siano le circostanze che ti hanno permesso di disporre di una somma di denaro contante così considerevole, non ci interessa. Non vogliamo impicciarci nei tuoi affari, ma possiamo aiutarti a decidere come spendere nel migliore dei modi tale gruzzolo. Ad alcuni piace l'idea di possedere uno subacqueo pur non avendo alcuna voglia di bagnarsi: le lunette possono essere utilizzate per giocherellare e non solo per determinare quanta aria è rimasta in una bombola subacquea. Altri preferiscono qualcosa di più classico. Nell'ultimo mese, dopo essere stato sommerso da una marea di nuovi, hai ufficialmente l'imbarazzo della ...