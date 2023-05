Zola | «Inter | in finale contenimento Ma poi mettere qualità»

(Di giovedì 18 maggio 2023) NellaManchester City-servirà grande attenzione per evitare agli inglesi di avere la meglio., in unvento per Amazon Prime Video, trova una possibile chiave dell’ultimo atto di Champions League. MOMENTO CHIAVE – Gianfrancoprova a dare qualche consiglio all’per la: «Il centrocampo è una zona del campo molto importante, soprattutto quando giochi col Manchester City. Non devi dare sicuramente modo di dare a loro il sopravvento: se continuano a impostare azioni su azioni con ritmo diventa difficile. Chiaramente l’a centrocampo dovrà fare una grande partita di, ma dovrà anche giocare di. Perché poi, quando recupera palla con la conseguente pressione, ce ...

L'si è qualificata per la finale sconfiggendo il Milan nella partita di ieri sera. Tutti gli ... Giulia Mizzoni accompagnata da Gianfranco, Patrice Evra e Claudio Marchisio presenta per ...Questa sarà la seconda semifinale di ritorno, in quanto domani si giocherà- Milan. La ... In diretta ci saranno la giornalista Giulia Mizzoni, Gianfranco, Patrice Evra e Claudio Marchisio. ...LE PAGELLESantambrogio 6.5 Spettatore non pagante di questa partita. Tocca più volte il ...7 Ha in mano un gruppo dalle ottime qualità e le sue idee si vedono molto bene. Possono togliersi ...

Zola: "Per l'Inter sarebbe meglio il Real". Ma Evra non ci sta: "Così ... L'Interista

Gianfranco Zola, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video parlando del trionfo del Manchester City contro il Real Madrid: "Devi ammettere che quando trovi di fronte una squadra ...Le dichiarazioni di Gianfranco Zola dopo Manchester City-Real Madrid, terminata 4-0: l'ex attaccante ha difeso Carlo Ancelotti ...