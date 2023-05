Zelda Tears of the Kingdom | Come riparare le armi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nel videogioco The Legend ofof the, lesi deteriorano e si rompono con una certa frequenza, proprionel precedente capitolo Breath of the Wild. I giocatori spesso cercano di conservare lepiù forti per le occasioni speciali, ma esiste un modo per ripararle. Eccogli equipaggiamenti inof theContrariamente a quanto si potrebbe pensare, il gioco offre la possibilità di ripristinare la resistenza di un’arma o di uno scudo. Per farlo, è necessario recarsi nell’area vulcanica che si trova a nord-est del Bosco dei Korogu, nel regno di Hyrule. In questa zona, si trova un nemico chiamato Octorok, una creatura simile a un polpo con ...

Nintendo ha rivelato i primi dati di vendita di The Legend ofof the Kingdom , e sono senza dubbio molto positivi, forse addirittura al di là delle aspettative. Il titolo è sulla buona strada per diventare la più grande uscita dell'anno in ambito ...Commercializzate 10 milioni di copie nel mondo . Boom di vendite per il videogioco d'avventura 'The Legend ofof the Kingdom' ('La leggenda di: le lacrime del Regno'). E' diventato il gioco piu' rapidamente venduto al mondo di tutta la saga sviluppata da Nintendo, visto che in soli tre ...Tags Nintendo The Legend ofof the Kingdoms vendite

Ya tenemos disponible The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pero seguimos recibiendo declaraciones interesantes sobre su desarrollo. Zelda: Tears of the Kingdom La información procede de una ...