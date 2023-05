Zefi | arriva la diagnosi dell’infortunio! Le condizioni del baby Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tegola per l'Primavera che perde Kevin. Il giovane attaccante irlandese dovrà stare ai box per diversi giorni a causa di un infortunio alla spalla INFORTUNIO ?ai box per una lussazione alla spalla sinistra. Il giovane gioiello irlandese, classe 2005, ma già nel giro della Primavera di Cristian Chivu dovrà dunque stare fermo per diversi giorni. Ulteriori aggiornamenti seguiranno per definire il percorso terapeutico da intraprendere.era uscito malconcio per un contrasto durante la sfida frae Sampdoria, giocata ieri, e vinta 2-1 dalla formazione nerazzurra. Il suo messaggio su Instagram: «Grazie a tutti per i messaggi, tornerò più forte di prima». Il ragazzo è stato più volte portato in Primavera ma è impegnato soprattutto con l'Under-18.