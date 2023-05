Zaniolo e il futuro incerto a Istanbul

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nicolòè stato protagonista in negativo nella scorsa partita del Galatasaray, dopo l’espulsione ha tirato calci e pugni al tunnel verso gli spogliatoi Nicolòè stato protagonista in negativo nella scorsa partita del Galatasaray, dopo l’espulsione ha tirato calci e pugni al tunnel verso gli spogliatoi. Un momento poco positivo dopo l’ottimo impatto iniziale anche se i dubbi sul suopermangono come riportato da Tuttosport. La domanda è: chi pagherà la clausola da 25 milioni? Difficile a dirsi anche se gli estimatori per il classe ’99 non mancano.

...aggiungere i discorsi societari con la penalizzazione (poi tolta) di quindici punti e unche ... Dal punto di vista offensivo non sembra essere tramontata la pista; l'esterno offensivo ......ha indebolito la squadra cedendo un titolare comeper prendere Solbakken, peraltro non utilizzabile in lista Uefa. L'arrivo ormai certo di Aouar non basta a guardare con ottimismo al. ...Il suopotrebbe essere altrove, con la Bundesliga panorama più interessato al suo cartellino. e in questa stagione sta facendo faville insieme alle varie stelle europee, Icardi, ...

Torna a far discutere Nicolò Zaniolo: l’ex giocatore della Roma è finito al centro delle polemiche dopo una bruttissima reazione avvenuta durante la gara valida per la trentaduesima giornata della ...In Istanbulspor-Galatasaray Nicolò Zaniolo è stato espulso per un brutto fallo su un calciatore della squadra avversaria ...