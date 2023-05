Yacht del XIX secolo in gara nella nuova Richard Mille Cup

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il produttore di orologiha annunciato la prima edizione dellaCup,competizione che arricchisce il calendario delle regate estive. L’evento, in scena dal 10 al 25 giugno, è dedicata agliclassici a vela risalenti all’anteguerra e vedrà al via una flotta di 15datati dal XIXfino alla fine degli anni ’30.Cup, promuovere bellezza diartigianali Le imbarcazioni si sfideranno in una serie di regate costiere e d’altura tra Falmouth, in Cornovaglia, e Le Havre, con scali a Dartmouth e Cowes. Secondo il produttore svizzero, lo scopo dellaCup è quello di promuovere “la bellezza e lo ...