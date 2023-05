Xpeng P7 - Sfida la Tesla anche in Italia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Con dimensioni tendenti a una Model S ma un prezzo più vicino a quello di una Model 3 top di gamma, laP7 si piazza a modo suo nel club delle rivali dichiarate della. Parliamo di una berlina elettrica a quattro porte dal taglio sportiveggiante, prodotta da un marchio cinese nato solo nel 2014, a Guangzhou, ma molto ambizioso. Lanciata nel 2018, la P7 è uno dei prodotti più maturi della, progressivamente affinato e aggiornato, chiamato ora alla prova di maturità con lo sbarco in Europa. Come da prassi, si comincia dal Nord (Norvegia, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi), ma nelle strategie della Casa cinese c'èl': "Forse già nel 2024", ci dice il direttore generale delle operazioni in Nord Europa e nei Paesi Bassi. Intanto, in Olanda, dove siamo andati a guidarla, questa Ev ...

Xpeng: la carta d'identità del brand cinese che sfida Tesla Il Sole 24 ORE

ll marchio cinese ha importanti investitori alle spalle ed entro l'anno verrà commercializzato anche in Europa con due modelli elettrici: la berlina P7 e il suv G9 ...