Xpeng P7 - Sfida la Tesla (anche in Italia)

(Di giovedì 18 maggio 2023) Con dimensioni tendenti a una Model S ma un prezzo più vicino a quello di una Model 3 top di gamma, laP7 si piazza a modo suo nel club delle rivali dichiarate della. Parliamo di una berlina elettrica a quattro porte dal taglio sportiveggiante, prodotta da un marchio cinese nato solo nel 2014, a Guangzhou, ma molto ambizioso. Lanciata nel 2018, la P7 è uno dei prodotti più maturi della, progressivamente affinato e aggiornato, chiamato ora alla prova di maturità con lo sbarco in Europa. Come da prassi, si comincia dal Nord (Norvegia, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi), ma nelle strategie della Casa cinese c'èl': "Forse già nel 2024", ci dice il direttore generale delle operazioni in Nord Europa e nei Paesi Bassi. Intanto, in Olanda, dove siamo andati a guidarla, questa Ev ...

la carrozzeria dellaP7 sfoggia linee pulite, superfici levigate e una finestratura

ll marchio cinese ha importanti investitori alle spalle ed entro l'anno verrà commercializzato anche in Europa con due modelli elettrici: la berlina P7 e il suv G9 ...