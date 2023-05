WWE | Trapelano importanti cambiamenti nel sistema creativo

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 maggio 2023) Da quando Triple H ha assunto il controllodella WWE, non si fa che parlare di quanto siano cambiate le cose in termini di scrittura. E nonostante le dinamiche interne a Stamford siano avvolte nel mistero, a voltealcuni “segreti” piuttosto gustosi. Alcuni sì, altri no Ringside News ha chiesto informazioni sull’attualee se è cambiato qualcosa al riguardo, e a quanto pare, un cambiamento significativo c’è stato, soprattutto per quanto riguarda il passaggio di informazioni all’interno del team. Un collaboratore di lunga data della WWE ha rivelato che “il flusso di informazioni è diverso rispetto al passato”. Mentre un tempo le cose venivano condivise tra numerose persone nel backstage, a volte i piani possono essere tenuti in segreto tra pochi selezionati. Sembrerebbe che ...