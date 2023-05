WWE | La resa dei conti della Bloodline sarà a Money In The Bank?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 maggio 2023) La WWE ha lanciato uno scoop inaspettato a pochi giorni da Night of Champions. Come già sappiamo, sebbene lo scopo dell’evento sia quello di mettere in palio tutti i titoli del roster principale, nelle scorse settimane è stato giá confermato che il titolo di Roman Reigns nonin palio. Tuttavia, il Tribal Chief fará squadra con Solo Sikoa per sfidare Sami Zayn e Kevin Owens per i titoli di coppia. Usos vs Reigns e Sikoa a MITB? Il match a Night of Champions è importante per molti motivi, non solo perché potenzialmente Reigns potrebbe avere quattro cinture quando celebrerà il suo millesimo giorno consecutivo come Undisputed Universal Champion, ma anche perché segna le prime apparizioni di Sami Zayn e Kevin Owens in uno dei PLEWWE in Arabia Saudita. L’Arabia Saudita e la Siria hanno recentemente raggiunto un accordo volto ad ...